Real Madrid buone notizie per Arbeloa! Tornano a disposizione Mbappé e Bellingham per la sfida contro il Manchester City

Il Real Madrid si prepara alla partita contro il Manchester City con Mbappé e Bellingham di nuovo disponibili in rosa. I due giocatori si sono allenati con il gruppo e sono stati inclusi nell’elenco dei convocati per questa sfida di Champions League. La trasferta rappresenta un momento chiave nella fase a eliminazione diretta della competizione europea.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il racconto Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, buone notizie per Arbeloa! Tornano a disposizione Mbappé e Bellingham per la sfida contro il Manchester City Articoli correlati Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. La super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City stasera promette gol e spettacoloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Aggiornamenti e notizie su Real Madrid Temi più discussi: Real Madrid-Manchester City di Champions League 3-0, tripletta spettacolare di Valverde; Real Madrid, nel mirino gli ottavi contro il Manchester City per recuperare Mbappé; Verso Inter-Atalanta, buone notizie per Palladino: un big è tornato ad allenarsi un gruppo!; Calcio: Valverde ne fa tre al City | blue News. Real Madrid, buone notizie da Mbappe: col City potrebbe tornare in campoCome riporta TMW, il rientro in campo di Kyliane Mbappe potrebbe avvenire settimana prossima. Dopo quasi tre settimane lontano dai campi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro, ... milannews.it Real Madrid NotizieRimani informato sulle ultime notizie e sulle storie di Real Madrid. Leggi i report delle partite, le ultime notizie sui club e le voci di mercato. calciomercato.com #Barcellona, #Raphinha ricaccia a -4 il #RealMadrid con una tripletta x.com POKER DEL REAL MADRID Il Real Madrid travolge l’Elche 4-1. Ad aprire le marcature è Rudiger al 39’, seguito dal raddoppio di Valverde al 45’. Nella ripresa ci pensano Huijsen al 66’ e Güler all’89’ a chiudere definitivamente la partita All'85' arriva l’au - facebook.com facebook