Dopo vent’anni dalla sua uscita, il film “Notte prima degli esami” torna nelle sale cinematografiche con una nuova versione intitolata “Notte prima degli esami 3.0”. La pellicola, rivolta agli studenti delle scuole superiori e ai maturandi, riprende i temi e i personaggi del film originale, aggiornandoli per il pubblico di oggi. La distribuzione al cinema è stata annunciata recentemente.

Vent’anni dopo il cult generazionale firmato Fausto Brizzi, arriva al cinema Notte prima degli esami 3.0, questa volta alla regia di Tommaso Renzoni, che ha sceneggiato insieme allo stesso Brizzi. Dal 19 marzo in sala con 01 Distribution. Ancora maturità alle porte, primi amori ed emozioni adolescenziali vissute a intensità raddoppiata. Nel cast c’è Sabrina Ferilli come temutissima professoressa Castelli alla prese con la Gen Z (e i suoi genitori). E poi Gianmarco Tognazzi, lo youtuber Tommaso Cassissa, il content creator comico Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Aleandro Falciglia. Direttamente dai successi di Sanremo, anche Ditonellapiaga tra gli attori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Notte prima degli esami 3.0, liceali e maturità tornano al cinema – Video

Articoli correlati

Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0: il rito della maturità al cinema

Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0: anteprima speciale al The Space Cinema per i 100 giorni alla Maturità

Notte prima degli esami (2006) - Film completo in italiano | Commedia

Una selezione di notizie su Notte prima

Temi più discussi: Notte prima degli esami 3.0, anteprima con il cast per i 100 giorni; Notte prima degli esami 3.0, la nuova generazione della maturità con Ditonellapiaga e Ferilli insegnante; Notte prima degli esami 3.0, la recensione del film; Notte Prima degli Esami 3.0, recensione: una commedia che punta all'identità generazionale.

Notte prima degli esami 3.0, liceali e maturità tornano al cinema – VideoAl cinema Notte prima degli esami 3.0, con un gruppo di liceali romani alla vigilia della maturità e dell'ultima grande avventura insieme ... panorama.it

Notte Prima degli Esami 3.0: Tommaso Renzoni e il cast tra (vere) bocciature, TikTok e Gen Z [VIDEO]In un’intervista esclusiva, il regista Tommaso Renzoni e i giovani protagonisti di Notte Prima degli Esami 3.0, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli, raccontano la cosiddetta Gen Z tra bo ... comingsoon.it

Sì, lo so, che fastidio le lunghe pause sul set... Dal backstage di #NottePrimaDegliEsami 3.0 dove potrete vedere per la prima volta sul grande schermo Ditonellapiaga! Dal 19 marzo al cinema. Regia di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli, Tommaso Cass facebook

L’attrice nel nuovo Notte prima degli esami 3.0 interpreta la Belva, una professoressa bacchettona (ma non troppo), solitaria e in cerca di un amore del liceo x.com