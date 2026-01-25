Il Bcl è in trasferta a Empoli per la partita di serie B maschile interregionale, con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale. La sfida si svolge oggi alle 18 nella palestra

Operazione aggancio. La missione del Bcl è quella di vincere ad Empoli, oggi, alle ore 18 – palestra "Lazzeri", conosciuta come "Palasammontana", arbitri Vozzella di Genova e Collet di Castelnuovo Berardenga – e approfittare del turno di riposo della capolista Mens Sana, costretta al turno di riposo forzato (domenica prossima avrà l’ostica partita contro Borgomanero). Lucca sarà nella stessa condizione il 15 febbraio, quando non scenderà sul parquet. Però, intanto, andare a braccetto in testa, magari con un trio, visto che lo stesso obiettivo lo può raggiungere il Costone, sarebbe ideale anche dal punto di vista psicologico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl a Empoli per l’operazione aggancio

Leggi anche: Basket - Serie "B" maschile interregionale. Un Bcl combattivo sbanca San Miniato

Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole vivere oggi una... GranTorinoBcl affronta oggi GranTorino nella penultima giornata di andata del campionato di serie B interregionale maschile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mini raduno a Roma dal 26 al 28 gennaio con atleti Under 22 di Serie B Nazionale. I convocati del CT Banchi; B Nazionale Girone B, Caserta batte la Pielle e, con la Virtus Roma, aggancia i labronici in vetta. Stankeviucius ne segna 40; Pallacanestro - Serie B interregionale maschile. Bcl si rinforza: Vignali nel roster. Il 1° febbraio il Basket day; Lunedì 2 febbraio la 34ª edizione della Panchina d’oro. Beretta: Per gli allenatori è la giornata dell’anno.

Basket - Serie B maschile interregionale. Bcl a Empoli per l’operazione aggancioUna vittoria esterna sull’Use, oggi alle 18, garantirebbe di appaiare la capolista Mens Sana che riposa: mancherà Barsanti, ma c’è Vignali ... sport.quotidiano.net

Basket - B» maschile. Il Bcl cerca la cinquina. Sfida-chiave con ArezzoLa formazione biancorossa viene da quattro successi consecutivi in campionato. Oggi, alle 18, al Palatagliate, il primo match di ritorno. Olivieri: Siamo in forma. lanazione.it

Basket serie B, oggi il derby fra Robur Saronno e Gallarate - facebook.com facebook

Pronti per la 17ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com