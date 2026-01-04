Bcl affronta oggi GranTorino nella penultima giornata di andata del campionato di serie B interregionale maschile. Dopo una serie di dieci sconfitte consecutive, GranTorino ha ottenuto il suo unico successo della prima parte della stagione contro Genova a dicembre. La partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di migliorare la posizione in classifica e proseguire il percorso nel campionato regionale.

Dopo dieci sconfitte consecutive ha vinto contro Genova a metà dicembre. E’ l’unico successo di GranTorino, l’avversaria di Bcl di oggi, nella prima giornata del 2026, penultima di andata del campionato di serie "B" interregionale. Si gioca oggi con Trentin in dubbio per un risentimento a un polpaccio: vedremo alle 18 al palasport "Cus" di via Panetti, nel capoluogo piemontese, arbitri Vozzella di Genova e Franceri di Savona, se il biancorosso avrà recuperato. L’obiettivo per la franchigia del presidente Benigni è quello del riaggancio alle due senesi in fuga: la Mens Sana, che riceverà San Miniato e il Costone, di scena alla Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole vivere oggi una... GranTorino

Leggi anche: Basket - Serie "B" maschile interregionale. Un Bcl combattivo sbanca San Miniato

Leggi anche: Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl cerca subito il riscatto a San Miniato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Designazioni Arbitrali Serie B Nazionale Maschile Girone B 19a Giornata di Andata; Serie B Nazionale Girone B, la Virtus Roma strappa il pass per le Final di Coppa Italia. In vetta anche la Pielle; Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Designazioni Arbitrali Serie B Nazionale Maschile Girone B 19a Giornata di Andata.

Basket - "B" maschile. Bcl vira da protagonista - Con l’inserimento di Valentini e Pichi il livello del roster si è innalzato. lanazione.it