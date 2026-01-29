The Beatles | Paul Mescal e Barry Keoghan debuttano nelle prime foto del biopic di Sam Mendes!

Il mondo del cinema e della musica si ferma per un attimo, perché sono uscite le prime foto di “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”. Paul Mescal e Barry Keoghan, due attori molto apprezzati, fanno il loro debutto nel biopic diretto da Sam Mendes. Le immagini, condivise sui social, hanno subito fatto il giro del web, creando grande attesa tra i fan. Mendes ha deciso di usare uno stunt marketing originale per lanciare il progetto, che promette di portare sul grande schermo una storia dedicata ai leggendari The Beatles.

Il mondo della musica e del cinema è in fermento. Con una mossa di stunt marketing decisamente originale, sono trapelate le prime immagini ufficiali de "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event", l'ambizioso progetto firmato dal premio Oscar Sam Mendes. Le foto, diffuse sotto forma di cartoline fisiche presso il Liverpool Institute for Performing Arts (scuola co-fondata proprio da Sir Paul McCartney), confermano il cast stellare che darà volto ai Fab Four nel 2028. Il Cast: Chi interpreta chi nel film sui Beatles?. La curiosità più grande riguardava la trasformazione degli attori nei leggendari musicisti di Liverpool.

