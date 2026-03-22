Qual è il vero Bari? Se è quello di oggi, è da Serie C. Dopo qualche buona prestazione, la squadra di Longo va ko in casa contro la Carrarese. Al San Nicola finisce 3-0 per i toscani. Dopo un primo tempo equilibrato e il Bari vicino al gol con Moncini (è da registrare l'espulsione prima di rientrare negli spogliatoi del panchinaro Bellomo), nella ripresa la Carrarese in avvio passa in vantaggio con Rouhi, innestato da Zanon. La reazione dei padroni di casa si materializza in due conclusioni di Rao e Odenthal senza fortuna. Poco dopo il raddoppio degli ospiti con Abiuso e all'35'st il terzo centro con Bouah. Nel finale c'è spazio anche per un gol annullato firmato da Cuni e per la festa della Carrarese, ad un passo dalla permanenza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, secondo tempo horror: la Carrarese passeggia e inguaia i biancorossi

Articoli correlati

Bari-Juve Stabia 0-1: l'ex Candellone inguaia i biancorossiCrisi senza fine per il Bari, sconfitto col punteggio di 0-1 dalla Juve Stabia nel match della 20ª giornata di Serie B.

Carrarese-Bari 1-0: la decide Abiuso, biancorossi terzultimiNotte fonda per il Bari, sconfitto 1-0 dalla Carrarese allo Stadio dei Marmi nel match della 19ª giornata di Serie B.

Tutto quello che riguarda Bari secondo tempo horror la Carrarese...

Argomenti discussi: Trento sconfitto per 3-2 a Ospitaletto: fatale un primo tempo horror.

Bari, secondo tempo horror: la Carrarese passeggia e inguaia i biancorossiQual è il vero Bari? Se è quello di oggi, è da Serie C. Dopo qualche buona prestazione, la squadra di Longo va ko in casa contro la Carrarese. Al San Nicola finisce ... quotidianodipuglia.it

Bari, è un incubo: il Sudtirol espugna il San Nicola, biancorossi penultimi. E a fine partita scoppia la contestazione: tifosi davanti alla porta di ingressoIl Bari è finito in un incubo. In un'altra dimensione, probabilmente. Non è una stagione fortunata per i biancorossi, ma la partita casalinga contro il Sudtirol ha i connotati ... quotidianodipuglia.it