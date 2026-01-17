Bari-Juve Stabia 0-1 | l' ex Candellone inguaia i biancorossi

Nella 20ª giornata di Serie B, il Bari affronta la Juve Stabia in una partita conclusa con il risultato di 0-1. La sconfitta prosegue un momento difficile per i biancorossi, che non riescono a ottenere punti in questa occasione. L'incontro si è deciso grazie a un gol dell'ex Candellone, che ha influito sull'esito della sfida e sulla classifica del Bari.

Crisi senza fine per il Bari, sconfitto col punteggio di 0-1 dalla Juve Stabia nel match della 20ª giornata di Serie B. Decisivo il rigore trasformato dall'ex Candellone nella parte conclusiva del primo tempo. Centodiciottesimo compleanno amaro per i biancorossi, alla seconda sconfitta consecutiva, nonché della decima gara di fila senza vittoria. Un risultato che rispecchia quanto visto in campo, in una partita in cui la squadra di Vivarini, ancora in attesa di rinforzi di peso dal mercato di gennaio, ha dimostrato ancora una volta una pochezza imbarazzante sotto molteplici aspetti. Dalla fase di costruzione, all'incapacità di imbastire una reazione credibile.

