Carrarese-Bari 1-0 | la decide Abiuso biancorossi terzultimi

Nella 19ª giornata di Serie B, la Carrarese ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Bari allo Stadio dei Marmi. La rete decisiva è stata segnata da Abiuso, che ha portato i biancorossi al terzo posto ultimo in classifica. La prestazione dei galletti evidenzia le difficoltà della squadra in questa fase del campionato, con risultati che influenzano la posizione in classifica.

Notte fonda per il Bari, sconfitto 1-0 dalla Carrarese allo Stadio dei Marmi nel match della 19ª giornata di Serie B. Decisiva la rete siglata da Abiuso in avvio di ripresa.La collezione di magre figure dei biancorossi nella stagione 2025-2026 si arricchisce con un'altra prova di sconcertante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: La Carrarese torna a far sorridere i tifosi. Schiavi, Ruggeri e Abiuso: Entella battuta

Leggi anche: Sampdoria-Carrarese 0-1. Gol di Abiuso | Aggiornamenti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Carrarese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv; Carrarese-Bari, le probabili formazioni e dove vederla; Carrarese-Bari 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Bari a Carrara: cancellare il 2025 è il diktat. Ma il calciomercato va a rilento.

Carrarese-Bari 1-0, le pagelle: Abiuso decisivo, Maggiore e Castrovilli non incidono - 1 su Gytkjær e poi è attento nelle occasioni successive, senza essere. tuttomercatoweb.com