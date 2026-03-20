Barberino Outlet festeggia 20 anni Prezzi speciali show e sorprese

Barberino Outlet celebra i suoi vent’anni con una serie di eventi e offerte speciali. Da luglio 2024, la gestione passa a Promos e, in occasione dell’equinozio di primavera, il centro commerciale ha organizzato uno spettacolo con sorprese e prezzi ridotti. La festa coinvolge numerosi visitatori provenienti dal capoluogo emiliano e da tutta la regione.

Barberino Outlet, gestito da Promos dal luglio 2024, compie 20 anni e sceglie l’equinozio di primavera per festeggiare con tutta la sua community, composta anche da tantissimi visitatori che arrivano dal capoluogo emiliano e da tutta la regione. Per celebrare il ventesimo anniversario, domani e domenica andrà in scena ‘20 Years in Bloom’, un evento speciale che trasforma l’outlet in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla primavera, alla creatività e allo shopping con sconti fino al -40% sul prezzo outlet. Per partecipare alla festa i bolognesi possono arrivare comodamente a Barberino Outlet con il bus che parte dall’autostazione alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barberino Outlet festeggia 20 anni. Prezzi speciali, show e sorprese Articoli correlati Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiMugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Barberino Outlet celebra il suo 20esimo anniversario, confermandosi una delle principali destinazioni dedicate... Abbonamenti digitali a prezzi speciali e tante sorprese: la nuova promozione de iI TempoParte oggi la nuova campagna: abbonamenti a prezzi speciali e tante altre sorprese per i nostri lettori. Aggiornamenti e notizie su Barberino Outlet Temi più discussi: Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super sconti; Barberino Outlet festeggia 20 anni, weekend speciale tra spettacoli, musica e shopping; Barberino Outlet festeggia 20 anni con eventi e sconti; C’è un reclutatore speciale in città: Gong Yoo, l’attore di Squid Game, turista a Firenze. Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiIl 21 e 22 marzo dj set, parate itineranti e performance a tema floreale trasformano ogni angolo dell’outlet in uno spazio di spettacolo ... msn.com Barberino Outlet: festa per il 20° anniversarioPer celebrare questo importante traguardo, sabato 21 e domenica 22 marzo andrà in scena 20 YEARS IN BLOOM, un evento speciale che trasforma l’Outlet in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato ... nove.firenze.it VENT’ANNI IN FIORE MODA IN MOVIMENTO PRIMAVERA SCENOGRAFICA ELEGANZA IN TOSCANA Nel cuore del Mugello, Barberino Outlet celebra i suoi vent’anni il 21 e #22marzo con un weekend che trasforma lo shopping in #esperienza estetica. “20 - facebook.com facebook Barberino Outlet compie 20 anni, super sconti nel weekend e importanti novità x.com