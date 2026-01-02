Crans-Montana l' inizio dell' incendio in un video sui social | un ragazzo cerca di spegnere le fiamme

Un video diffuso sui social mostra un episodio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Nelle immagini si vede un ragazzo tentare di spegnere un incendio che ha coinvolto il soffitto del bar-discoteca Le Constellation. L’evento ha attirato l’attenzione degli utenti e solleva interrogativi sulla sicurezza dei locali durante le festività.

In un video che sta girando sui social si vede il momento in cui le fiamme attaccano il soffitto del bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Un ragazzo cerca di spegnere il principio di incendio mentre altri continuano a ballare e a fare video probabilmente non intuendo la gravità della situazione. Il rogo poi divamperà improvvisamente uccidendo oltre 40 persone e ferendone un centinaio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

