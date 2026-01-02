In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana | alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è scoppiato un incendio in un bar. Alcuni ragazzi hanno tentato di spegnere le fiamme, come mostrano i video diffusi sui social. L'incidente, originato probabilmente da bottiglie di vino con candele accese sul tappo, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in locali pubblici durante le festività.

