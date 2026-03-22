Ballo trionfo internazionale per Rebecca Sgariglia
Rebecca Sgariglia, ballerina, ha vinto la medaglia d’oro a una competizione internazionale di danza. La vittoria è stata ottenuta durante un evento che si è svolto di recente, coinvolgendo concorrenti provenienti da diversi paesi. La ballerina si è distinta per le sue performance e ha conquistato il primo posto tra i partecipanti.
Trionfo internazionale per Rebecca Sgariglia, ballerina che si è aggiudicata la medaglia d’oro all’ European Open Wdo solo Latin, disputato a Mariotto (Ba) e, subito dopo, si è riconfermata campionessa regionale Fidesm a San Severino Marche, dove tutti gli atleti della scuola hanno conquistato risultati prestigiosi. Tra questi: medaglia d’oro per Andrea Piergentili e Francesca Nasini, Ferdinando Foresi e Maria Cristina Foresi; argento per Beatrice Santacroce e diverse finali per le altre ragazze del latin style. Brillano, dunque, le stelle della scuola di ballo Shine a Light che sono un grande orgoglio per la città di Porto Sant’Elpidio oltre che per tutto il movimento della danza sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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