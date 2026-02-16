La stampa internazionale celebra il trionfo olimpico di Federica Brignone

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, dimostrando ancora una volta il suo talento e la determinazione. La sciatrice italiana ha dominato le discese, portando a casa i primi risultati importanti della sua carriera in questa edizione. La sua performance ha attirato l’attenzione di giornalisti e tifosi di tutto il mondo, che ora parlano del suo successo come di un momento storico per lo sport italiano.

Nel contesto dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone ha conquistato due ori tra le prove alpine, confermando il ruolo di protagonista assoluto dello sci femminile. La prestazione nei giganti ha segnato una pagina significativa, arrivando dopo un periodo segnato da un infortunio molto grave dieci mesi prima, che aveva posto in dubbio la continuità della sua carriera. L'impegno e la freddezza tattica hanno valorizzato una rimonta destinata a restare negli annali, offrendo un esempio di resilienza sportiva di alto livello. La atleta valdostana ha portato a casa due ori olimpici, conseguendo il primo in gigante e il secondo in super-G.