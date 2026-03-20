Il calciatore iraniano Azmoun è stato espulso dalla nazionale dopo aver condiviso online una foto con una figura considerata nemica dal governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni nel mondo del calcio. La federazione ha spiegato che l’allontanamento è legato alla pubblicazione della foto e alle sue implicazioni politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e tifosi.

Le posizioni politiche di Sardar Azmoun gli costano la Nazionale dell’Iran. Secondo quanto riferito da Fars News Agency, agenzia di stampa vicina alle Guardie della Rivoluzione, e anche se è il calciatore più popolare in Iran, ora la sua partecipazione ai Mondiali 2026 è a rischio Azmoun, che gioca negli Emirati Arabi Uniti con lo Shabab Al-Ahli, ha fatto arrabbiare le autorità iraniane questa settimana pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di un incontro con il governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. L’Iran ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi Uniti in seguito ai raid aerei di Stati Uniti e Israele, che hanno ucciso la Guida Suprema del Paese, l’ Ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il calciatore iraniano Azmoun è stato espulso dalla nazionale, perché ha pubblicato una foto col “nemico”

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