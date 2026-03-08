Parità di genere nei fatti Viareggio ha la certificazione Il primo Comune in Toscana

Viareggio diventa il primo Comune in Toscana a ottenere la certificazione sulla parità di genere. L’amministrazione locale si distingue per aver adottato pratiche concrete e misurabili in questo settore, confermando il proprio impegno a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne. La certificazione rappresenta un riconoscimento ufficiale per le azioni messe in atto, posizionando il Comune tra le realtà più avanti in Italia su questo fronte.

VIAREGGIO Il Comune si conferma tra le amministrazioni più avanzate in Italia nelle politiche di uguaglianza e inclusione: l’amministrazione ha lavorato per ottenere la Certificazione della Parità di Genere e diventare il primo Comune della Toscana, per numero di abitanti, a raggiungere questo traguardo. Il risultato arriva nel giorno della Festa della donna. "Una certificazione che non è solo un riconoscimento tecnico – dichiara l’assessora al Welfare Sara Grilli– ma è la conferma di una scelta politica precisa: costruire un’amministrazione che mette la parità di genere al centro della propria identità e del proprio modo di lavorare. In questi anni abbiamo dimostrato che la parità non è un tema accessorio, né un adempimento formale, ma un criterio che orienta le decisioni, le procedure, il linguaggio e la rappresentanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

