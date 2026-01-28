Arianna Alessi | Congelare gli ovuli è una chance per le donne per questo lo offriamo come benefit alle nostre dipendenti – L’intervista

Arianna Alessi spiega che congelare gli ovuli rappresenta una possibilità in più per le donne. La sua azienda offre questa opzione come benefit alle dipendenti, perché biologicamente il lavoro e la fertilità spesso non si incrociano. Le donne, soprattutto in età lavorativa, trovano difficile conciliare carriera e progetti familiari, e questa scelta può fare la differenza.

Biologia e lavoro non vanno di pari passo, e così nell’età in cui le donne sono più fertili, spesso non si hanno le condizioni per poter mettere al mondo un figlio. Non si ha ancora un contratto stabile, spesso non si ha nemmeno una relazione stabile. E in attesa di questa duplice stabilità, il corpo invecchia. Risultato: in Italia si fanno sempre meno figli. «Siamo passati dalle 500.000 nascite di pochi anni fa alle 370.000 dell’anno scorso e stiamo scendendo di anno in anno, se continuiamo con questa progressione, si stima che nel 2090 nasceranno 60.000 bambini. Cioè, come la popolazione di Bassano del Grappa».🔗 Leggi su Open.online

La Fondazione presieduta da Renzo Rosso e Arianna Alessi avvia, in collaborazione con Genera PMA, un innovativo progetto dedicato al "social freezing". - facebook.com facebook