Auto investe pedoni in centro | tragedia in Corso Garibaldi due morti

Una serata che si è trasformata in tragedia quella vissuta oggi in Corso Garibaldi, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di due persone. Secondo una prima ricostruzione, le vittime sarebbero state investite da un auto sopraggiunta a forte velocità, in circostanze ancora tutte da chiarire. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata subito drammatica. Alcuni testimoni parlano di un impatto improvviso e devastante, avvenuto sotto gli occhi di passanti rimasti sotto shock. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto numerosi mezzi di emergenza. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di salvare le persone coinvolte, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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