Il noto giornalista di fede napoletana Raffaele Auriemma, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube ha commentato il campionato di Serie A a 9 partite dalla fine, con un riferimento specifico a Napoli-Milan dopo la sosta per le Nazionali. Ecco, di seguito, le sue parole. "Penso che potremmo farci delle grasse risate di qui a due giornate di campionato. Perché? Ve lo spiego subito. Nelle prossime due giornate l’Inter giocherà a Firenze contro la Fiorentina, una squadra ormai rinata: è tornata a essere quella formazione che tutti immaginavamo potesse fare un buon campionato a inizio stagione. E poi ci sarà lo scontro diretto Inter-Roma. Ora, ammettiamo per assurdo — anche se non succederà — che l’Inter possa pareggiare le prossime due partite: quindi un pareggio a Firenze e un altro contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Auriemma sicuro: “Il Napoli può vendicare l’immeritata sconfitta contro il Milan”

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