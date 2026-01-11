Materazzi sicuro su Inter Napoli | Non ho mai avuto dubbi su Chivu Inter Napoli? C’è da vendicare l’andata Lui il calciatore decisivo

Marco Materazzi, ex calciatore e icona dell’Inter, ha commentato la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando la fiducia in Chivu come elemento decisivo. Secondo Materazzi, questa partita rappresenta un’opportunità di vendicare l’andata e riaffermare il valore della squadra nerazzurra. La sua analisi si concentra sull’importanza del ruolo di Chivu e sull’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro il Napoli di Conte.

Inter News 24 Materazzi, leggenda dell’Inter, ha analizzato la sfida di questa sera tra i nerazzurri di Chivu e il Napoli di Conte. Le dichiarazioni. A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, anche Marco Materazzi ha voluto dire la sua sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore nerazzurro non ha dubbi su chi sia la favorita per il big match di San Siro, esaltando il lavoro svolto da Cristian Chivu e analizzando i duelli che decideranno la sfida al vertice. L’elogio a Chivu e il “conto in sospeso” col Napoli. Materazzi ha sottolineato come l’impatto del tecnico rumeno sia stato profondo nonostante un profilo basso: « Il cambio di passo di Chivu è silenzioso, ha saputo entrare nella testa dei giocatori rendendo la squadra fluida e riconoscibile ». 🔗 Leggi su Internews24.com

