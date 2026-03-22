Aumenti in arrivo per i dipendenti delle Regioni | come cambia lo stipendio

Dopo anni di restrizioni finanziarie e blocchi contrattuali, i dipendenti delle Regioni si preparano a vedere modifiche nei loro stipendi. Le nuove misure prevedono aumenti che interessano diverse categorie di lavoratori pubblici regionali, con effetti immediati e specifici. Le decisioni sono state annunciate dalle autorità regionali e si applicano a partire dai prossimi mesi.

Dopo anni segnati da vincoli di bilancio, blocchi contrattuali e perdita di attrattività, sono state stanziate nuove risorse per riconoscere i tanto attesi aumenti di stipendio ai dipendenti delle Regioni, con effetti diretti già visibili nelle buste paga e prospettive di ulteriore crescita nel prossimo triennio. Un miliardo per l’aumento degli stipendi. Il punto di partenza è rappresentato dall’atto di indirizzo sulle funzioni locali, approvato dal comitato di settore e ora all’esame dei ministeri competenti. Con l’ok al documento, sono stati messi a disposizione 988,81 milioni di euro per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2025-2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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