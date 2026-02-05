Dopo mesi di attese e trattative, il governo ha finalmente approvato il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici degli enti locali. Da subito, centinaia di migliaia di lavoratori di Comuni, Regioni e altri enti territoriali vedranno aumenti nello stipendio, che erano rimasti in sospeso troppo a lungo. Il via libera arriva dopo una lunga fase di negoziazioni serrate e rinvii, portando ora un sollievo concreto tra chi lavora nelle amministrazioni pubbliche locali.

Dopo mesi di attesa, rinvii e trattative serrate, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali per il triennio 2022-2024, sbloccando aumenti retributivi attesi da tempo da centinaia di migliaia di lavoratori di Comuni, Regioni e altri enti territoriali. Quanto aumenta lo stipendio per i dipendenti delle PA locali. Il rinnovo contrattuale riguarda circa 500mila dipendenti delle Funzioni locali, a cui si aggiungono circa 13mila dirigenti. Per i funzionari e il personale non dirigente, l’aumento medio lordo mensile è pari a circa 136,76 euro (anche se nei comunicati politici e sindacali viene spesso arrotondato a 140 euro). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumenti per i dipendenti PA degli enti locali, ok del governo: di quanto sale lo stipendio

Approfondimenti su Funzioni locali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Funzioni locali

Argomenti discussi: Flat tax sugli aumenti di stipendio: la novità 2026; CCNL Funzioni Locali 2022-2024: il Governo dà il via libera. Aumenti e nuove tutele per 500mila dipendenti locali; Legge di Bilancio 2026: incentivi al lavoro dipendente tra crescita salariale e incertezze normative; Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti.

Statali, cedolino marzo 2026: aumenti da 140 euro e arretrati fino a 2.400€. Date e nuovi importiScuola (Docenti e ATA): Dopo i primi aumenti di gennaio, a marzo si stabilizzano le nuove fasce stipendiali. I docenti vedono un incremento che oscilla tra i 124€ e i 150€ in base all’anzianità. informazionescuola.it

Contratto dei dipendenti regionali, ok dalla Corte dei conti: ecco gli aumentiNovità anche per i dirigenti della Regione. La Giunta Schifani, infatti, ha approvato l’accordo raggiunto a dicembre 2025 tra l’Aran, guidata da Accursio Gallo, e i sindacati per il rinnovo ... livesicilia.it

Il rinnovo del contratto integrativo Piaggio porta aumenti e nuove tutele. Ficco (Uilm): "Intesa importante in un momento difficile". Ora la parola ai dipendenti dello stabilimento lariano facebook