Attilio Fontana ha commentato di aver ricevuto insulti e minacce, e ha riferito di aver avuto anche un messaggio in cui gli si augurava la morte sotto un suo post. Ha ritenuto necessario intervenire pubblicamente per denunciare la gravità di tali comportamenti. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Milano il 21 marzo 2026.

Milano, 21 marzo 2026 – "Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all'ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio ". Questo spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando di aver ricevuto messaggi "gravi e inaccettabili" relativi ad un suo post social con l'appello per il voto al referendum. Ora il governatore ha attivato "le procedure per informare le autorità competenti" come sottolinea in una nota. "Una cosa è la critica - prosegue il governatore lombardo Attilio Fontana - finanche l'insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire ". A stretto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio Fontana: “Auguri di morte sotto il mio post, doveroso intervenire”

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