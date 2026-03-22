Attento Milan il Chelsea mette nel mirino Pavlovic | CM

Uno degli uomini più importanti in questa stagione per il Milan è stato sicuramente Strahinja Pavlovic, difensore serbo che spesso è risultato decisivo anche in fase offensiva. Milan, occhio al Chelsea per Pavlovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2001, il difensore è giunto in rossonero nell’estate del 2024 per una somma di poco inferiore ai 20 milioni di euro vivendo una prima stagione con alti e bassi alla corte di Fonseca prima e Conceicao dopo. Sotto la guida di Massimiliano Allegri il difensore è diventato un uomo fondamentale in questo Milan avendo messo a segno anche 4 reti in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan dovrà fare i conti in estate con l’interesse da parte del Chelsea nei confronti del centrale ex Salisburgo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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