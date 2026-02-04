Chelsea fuori dalla coppa Fofana scoppia in lacrime Merson lo mette nel mirino | Sono sbalordito
Dopo la partita tra Arsenal e Chelsea, Fofana è scoppiato in lacrime in campo. Il difensore francese non ha nascosto la delusione dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup. Merson non le manda a dire e si dice sbalordito per il modo in cui il calciatore ha reagito. È stata una serata difficile per i Blues, che hanno visto sfumare il sogno di avanzare nella coppa.
Dopo la semifinale di ritorno di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea il difensore francese ha pianto in campo. Paul Merson ha profondamente criticato Fofana.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Chelsea Fofana
Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male”
Tenta di rapire bimba fuori scuola in Irpinia, mamma lo mette in fuga. Il sindaco: “Massima allerta”
Ultime notizie su Chelsea Fofana
Argomenti discussi: Il Napoli crolla: è fuori. Vince il Chelsea 3-2; Napoli fuori dalla Champions: l'onore col Chelsea c'è stato, la prestazione pure. Il risultato no; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde; Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in Champions.
Chelsea fuori dalla coppa, Fofana scoppia in lacrime. Merson lo mette nel mirino: Sono sbalorditoDopo la semifinale di ritorno di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea il difensore francese ha pianto in campo. Paul Merson ha profondamente criticato Fofana. L' Arsenal continua a inseguire il ‘quadrupl ... fanpage.it
Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in ChampionsAzzurri eliminati per la sconfitta al Maradona (2-3) contro un avversario che nel momento più difficile ha calato il jolly Joao Pedro e ribaltato la partita ... fanpage.it
L'idea del Milan su Disasi sarebbe di non pagare il prestito. Il Milan ritiene di prendere un giocatore completamente fuori rosa al Chelsea, quindi non vorrebbe pagare il prestito, ma potrebbe valutare di inserire una penale da pagare se non gioca X partite @F x.com
Fuori dalla #UCL #mariothesingerreal #forzanapolisempre #napoli 2 #chelsea 3 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.