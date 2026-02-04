Chelsea fuori dalla coppa Fofana scoppia in lacrime Merson lo mette nel mirino | Sono sbalordito

Dopo la partita tra Arsenal e Chelsea, Fofana è scoppiato in lacrime in campo. Il difensore francese non ha nascosto la delusione dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup. Merson non le manda a dire e si dice sbalordito per il modo in cui il calciatore ha reagito. È stata una serata difficile per i Blues, che hanno visto sfumare il sogno di avanzare nella coppa.

