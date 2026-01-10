Milan-Genoa bufera sul rigore | Pavlovic nel mirino

Durante il match tra Milan e Genoa, si è sollevata una discussione riguardo a un episodio nel finale di partita. Strahinja Pavlovic è stato al centro delle critiche, accusato di aver influenzato la posizione del dischetto del rigore poco prima dell’esecuzione decisiva. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, suscitando dubbi e analisi sulla decisione arbitrale e sul comportamento del giocatore.

Bufera nel finale di Milan-Genoa. Sotto la lente finisce Strahinja Pavlovic, accusato di aver compromesso il dischetto del rigore pochi istanti prima dell’esecuzione decisiva. L’episodio arriva negli ultimissimi minuti: mentre Nicolae Stanciu si prepara a calciare, Pavlovic interviene sull’area del dischetto. Il tiro successivo finisce alto. Da lì scoppia la polemica. La condotta viene giudicata grave sul piano sportivo. Il paragone che circola è pesante: un déjà-vu che richiama il caso Maspero del 2001, quando un gesto analogo precedette l’errore di Marcelo Salas in un derby rimasto nella storia. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Genoa, bufera sul rigore: Pavlovic nel mirino Leggi anche: Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO) Leggi anche: Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: è agonismo estremo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan-Genoa, ancora veleni sull'arbitro: Mariani nella bufera non solo per il rigore al 95', web in tilt; Falcone: Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore; Moviola Milan-Genoa: annullato un goal a Pulisic, assegnato un rigore ai rossoblù in pieno recupero; Modello #Maspero con #Sales. Poi, non contento, #Pavlovic ha pure esultato in faccia al povero giocatore del #Genoa. Andrebbe squalificato. Milan-Genoa, ancora veleni sull'arbitro: Mariani nella bufera non solo per il rigore al 95', web in tilt - Genoa veleni sull'arbitro: tante critiche alla direzione di Mariani, almeno tre episodi nel mirino. sport.virgilio.it Milan-Genoa, Pavlovic scava la 'buca' e Stanciu calcia il rigore alle stelle. Come Maspero-Salas in Juventus-Torino - Video - In mezzo si vede Strahinja Pavlovic andare sul dischetto e darà 5/6 colpi con il piede sulla zona dove verrà battuto il rigore (il difensore serbo viene ammonito da Mariani). affaritaliani.it

Stanciu, insulti razzisti dopo il rigore con il Milan: Genoa pronto alle vie legali. La verità sul giallo a Tomori - Il Genoa si schiera con Stanciu dopo i pesanti insulti razzisti giunti dai social per il rigore fallito con il Milan. sport.virgilio.it

Durante Milan-Genoa è sfuggito un Daniele De Rossi che ha fortemente Derossato Parole, sguardi e gesti al minuto 88 del vero 'Capitan Futuro' che abbiamo sempre amato e apprezzato per la genuinità unica #MilanGenoa #Genoa #DeRossi #SerieA - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.