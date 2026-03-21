Atp di Miami 2026 Berrettini batte Bublik e vola al terzo turno

Durante l’Atp di Miami del 2026, Matteo Berrettini ha raggiunto il terzo turno vincendo contro Alexander Bublik. Al secondo turno, l’italiano ha superato in due set il giocatore kazako, che era testa di serie numero 10. L’incontro si è concluso con la vittoria di Berrettini, che avanza nel torneo.

Miami, 21 marzo 2026 – Matteo Berrettini vola al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, al secondo round, supera in 2 set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10. Berrettini si impone per 6-4, 6-4 in 1h28?. Il romano affronterà il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24, che ha sconfitto l’argentino Mariano Navone per 6-3, 6-4. Esordio positivo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, supera il brasiliano Joao Fonseca per 6-4, 6-4. Giornata negativa per gli altri azzurri. Flavio Cobolli, testa di serie numero 13, viene battuto dal belga Raphael Collignon, che vince con lo score di 7-5, 6-3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Miami Open 2026, Berrettini vola al terzo turno: battuto Bublik in due setMatteo Berrettini conquista il terzo turno del Masters 1000 di Miami con una prestazione solida e convincente. Miami Open, super-Berrettini vola al terzo turno: battuto Bublik in due setMatteo Berrettini debutta con una vittoria agli Open di Miami e conquista il pass per il terzo turno battendo Alexander Bublik con un doppio 6-4 . Contenuti utili per approfondire Atp di Miami 2026 Berrettini batte... Temi più discussi: Tennis oggi · Miami Open 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; 50 match con Berrettini: il programma oggi su Sky; ATP Miami 2026: il calendario, il tabellone, il montepremi e dove vedere in TV; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it Sinner-Dzumhur oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingEsordio per Jannik Sinner a Miami in quello che sarà un sabato pomeriggio italiano, nonché un'ora di pranzo della Florida, tutto da vedere. Di fronte al ... oasport.it Tennis: all'Atp di Miami, Berrettini vola al terzo turno in attesa di Sinner Link nei commenti facebook Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com