atp miami alcaraz battuto da korda lo spagnolo n1 al mondo lascia il torneo ai sedicesimi

Roma, 22 marzo 2026 - Stop a sorpresa per il campionissimo Carlos Alcaraz, sconfitto in tre set dallo statunitense Sebastian Korda: 6-3 5-7 6-4 al torneo Atp 1000 di Miami. Il n.1 del mondo e del seeding, lascia il torneo dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari) già ai sedicesimi di finale. Il tennista spagnolo ha ceduto contro lo statunitense, 36 del ranking Atp e 32esima forza del tabellone, in due ore e ventun minuti. Alcaraz, reduce dal ko contro Medvedev in semifinale a Indian Wells, ha faticato a entrare in partita, mentre l'americano ha giocato un match grintoso spinto dal pubblico di casa. Dopo un parziale recupero nel secondo set, Alcaraz ha subito un break decisivo nel terzo, regalando a Korda l'impresa della sua carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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