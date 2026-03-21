LIVE Alcaraz-Fonseca 4-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | lo spagnolo resta avanti di un break

Lo spettacolo tra Alcaraz e Fonseca prosegue al torneo ATP di Miami 2026 con il punteggio di 4-3, mentre lo spagnolo mantiene il vantaggio di un break. Attualmente in campo, Fonseca serve nel gioco in corso, con il brasiliano che ha scelto di aprire con un kick ad uscire e si avvicina alla rete senza tentare la volee.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palle nuove 4-3 Gioco Fonseca: prima in kick ad uscire per il brasiliano che si presenta a rete senza aver bisogno di giocare la volee. 40-30 In rete il dritto in uscita dal servizio di Fonseca 40-15 Prima ad uscire vincente 30-15 Ace! 15-15 Fuori giri Fonseca che colpisce malissimo il rovescio in uscita dal servizio 15-0 Il primo scambio veramente spettacolare se lo aggiudica Fonseca che arriva sul recupero corto i Alcaraz, accelera con il dritto e poi chiude con la volee 4-2 Gioco Alcaraz: prima ad uscire vincente. A-40 Prima ad uscire in slice e dritto vincente dalla parte opposta. 40-40 Prima al corpo vincente 40-A In rete la smorzata in uscita dal servizio dello spagnolo 40-40 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo resta avanti di un break Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo subito avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima a uscire e dritto in contropiede. LIVE Alcaraz-Fonseca 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il brasiliano resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In rete la smorzata dello spagnolo 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Alcaraz 3-2 Gioco... Una selezione di notizie su LIVE Alcaraz Fonseca 4 3 ATP Miami 2026... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Miami Open, il programma di oggi: esordio insidioso per Alcaraz contro Fonseca. Sei gli italiani in campo. LIVE Alcaraz-Fonseca 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo resta avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palle nuove 4-3 Gioco Fonseca: prima in kick ad uscire per il brasiliano che si presenta a rete senza aver ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com