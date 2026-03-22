Nel primo sabato del Masters 1000 di Miami, il torneo ha visto l’eliminazione di Shelton e Rublev, mentre Sinner è riuscito ad avanzare, nonostante le difficoltà legate ai ritardi causati dalla pioggia. La giornata ha segnato il recupero completo delle fasi di gara, che erano state compromesse da imprevisti meteorologici. Il programma si è concluso con alcuni incontri terminati e altri in corso.

Si chiude il primo sabato del Masters 1000 di Miami, e lo fa avendo definitivamente recuperato tutti i gap esistenti con il discorso pioggia e altre ragioni di ritardi. Si sono giocati 18 match nel tabellone maschile, due in più della situazione normale perché si sono recuperati due secondi turni della parte alta (quelli che portano a Jodar-Etcheverry). Se l’esordio di Jannik Sinner è molto tranquillo (e il prossimo turno sarà contro Corentin Moutet e la totale imprevedibilità del francese), non va tanto meglio ad alcuin giocatori che avrebbe potuto affrontare. Escono di scena davvero in tanti, a partire da Ben Shelton, che da avversario potenziale in semifinale si ritrova a essere oggetto di scalpo del russo diventato kazako Alexander Shevchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026: Sinner avanza in un giorno movimentato. Fuori Shelton e Rublev

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