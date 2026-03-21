Sinner avanza all’Atp Miami 2026 | Dzumhur sconfitto in due set

Da lapresse.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP Miami 2026, Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto in due set Damir Dzumhur, con i punteggi di 6-3 e 6-3. Con questa vittoria, l’altoatesino, attualmente numero 2 della classifica ATP, si è qualificato per i sedicesimi di finale del torneo. La partita si è svolta sui campi in cemento della città statunitense.

Buona la prima all’Atp Miami 2026 per Jannik Sinner. L’altoatesino numero 2 della classifica Atp ha regolato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 6-3 e accede così ai sedicesimi di finale del torneo. Non è andato bene invece l’esordio a Miami per altri due azzurri scesi in campo oggi, sconfitti entrambi a sorpresa. Il numero 14 Flavio Cobolli è infatti stato eliminato dal belga Raphael Collignon (72) con il punteggio di 7-5, 6-3, e il numero 18 Luciano Darderi ha perso contro il numero 151 del mondo, lo spagnolo Martin Landaluce, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4. Alto Adige: valanga in Val Ridanna, due morti e tre feriti gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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