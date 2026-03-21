Sinner avanza all’Atp Miami 2026 | Dzumhur sconfitto in due set

Al torneo ATP Miami 2026, Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto in due set Damir Dzumhur, con i punteggi di 6-3 e 6-3. Con questa vittoria, l’altoatesino, attualmente numero 2 della classifica ATP, si è qualificato per i sedicesimi di finale del torneo. La partita si è svolta sui campi in cemento della città statunitense.

Buona la prima all’Atp Miami 2026 per Jannik Sinner. L’altoatesino numero 2 della classifica Atp ha regolato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 6-3 e accede così ai sedicesimi di finale del torneo. Non è andato bene invece l’esordio a Miami per altri due azzurri scesi in campo oggi, sconfitti entrambi a sorpresa. Il numero 14 Flavio Cobolli è infatti stato eliminato dal belga Raphael Collignon (72) con il punteggio di 7-5, 6-3, e il numero 18 Luciano Darderi ha perso contro il numero 151 del mondo, lo spagnolo Martin Landaluce, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4. Alto Adige: valanga in Val Ridanna, due morti e tre feriti gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner avanza all’Atp Miami 2026: Dzumhur sconfitto in due set Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... Sinner avanti a Miami 2026: Dzumhur travolto in due setRoma, 21 marzo 2026 – Nessun patema per Jannik Sinner che ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo... Altri aggiornamenti su Atp Miami Temi più discussi: Sinner debutta a Miami con Dzumhur: la preview del debutto dell'azzurro; Miami Open, Alcaraz debutta liquidando Fonseca 6-4 6-4 e avanza; LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince la prima sfida con il brasiliano; Questo è l'ordine dei testa di serie al Miami Open 2026. Sinner-Dzumhur all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partitaIl secondo set si apre con un buon turno al servizio da parte di Dzumhur. Sinner sbaglia con il dritto (15-0), poi il bosniaco sul 40-0 manda fuori il lob dopo la palla corta (40-15). A quindici Dzumh ... sport.sky.it Jannik Sinner oggi in campo all’Atp Miami 2026, l’avversario, l’orario e dove vederloJannik Sinner oggi sabato 21 marzo fa il suo esordio all'Atp di Miami 2026. L'altoatesino, numero 2 al mondo, non prima delle 18 ora italiana, affronta sul ... lapresse.it Vittoria semplice per Jannik Sinner al debutto del torneo Atp Miami Open contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. L'azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un'ora e 10 minuti e vola al terzo turno. facebook Atp Miami, Berrettini: "Quando sto così bene è una gioia". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com