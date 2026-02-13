Jenson Shelton fatica contro Adrian Mannarino nel match di ottavi dell’ATP Dallas 2026, dove alla fine riesce a superarlo in tre set dopo aver rischiato di perdere il secondo. Shelton, che ha avuto qualche problema alla schiena durante il secondo set, ha comunque trovato la forza di reagire nel terzo e conquistare il passaggio ai quarti. Intanto, il sudafricano Rikus Paul viene eliminato dall’americano Tommy Paul, che sfrutta un doppio fallo decisivo dell’avversario nel finale.

In archivio l’allineamento totale ai quarti di finale del tabellone dell’ATP 500 di Dallas, il torneo che nei fatti riveste il ruolo di maggior fornitore di punti in questa settimana. Succede parecchio da mattina a sera in Texas, ma andiamo a scoprire nel dettaglio perché la giornata va ricordata. Innanzitutto, Ben Shelton. L’esordio del numero 2 del seeding è tutto fuorché semplice: Adrian Mannarino gli riesce a dare filo da torcere per due set abbondanti, e si va vicinissimi alle due ore e 45 minuti prima della conclusione del match. Ora per lui il confronto non è con Tommy Paul, ma con Miomir Kecmanovic: il serbo, infatti, riesce a rimontare e a portare a casa un 5-7 6-4 6-4 che può rilanciarlo nelle ambizioni di buoni risultati sul circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Dallas 2026: Shelton, che fatica contro Mannarino! Paul fuori

L’ATP di Dallas 2026 entra nel vivo del primo turno.

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Tabellone ATP Dallas 2026: tornano Cobolli e Bellucci, che primo turno Diallo-Shelton; ATP Dallas 2026, Cobolli sempre più in crisi: tremendo ko con Pinnington Jones. Si salva Fritz, ok Shelton; Cocciaretto nei quarti a Doha: il programma su Sky; ATP Dallas: Fritz e Shelton avanzano. Cilic batte Tien e strappa la vittoria n. 600 nel Tour.

ATP Dallas 2026, risultati 10 febbraio: avanzano agli ottavi Taylor Fritz e Ben Shelton, fuori Learner TienProsegue il primo turno dell'ATP 500 di Dallas, e non arrivano buone notizie in casa Italia, con Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, sconfitto dal ... oasport.it

ATP Dallas 2026, l’appello social di Shelton: Cerco un compagno per il doppioIn un video postato su Instagram, Ben Shelton ha lanciato un appello per l'ATP 500 di Dallas 2026: qualcuno vuole giocare il doppio con lui? spaziotennis.com

ATP Dallas: Fritz e Shelton avanzano. Cilic batte Tien e strappa la vittoria n. 600 nel Tour x.com

A Dallas inizia domani un altro Atp500 cemento indoor. Fritz e Shelton le prime teste di serie. Due italiani al via, Bellucci affronterà Nakashima. Mentre Cobolli cerca la prima vittoria in torneo del 2026. #dallas #usa #tennis #ATP #Cobolli - facebook.com facebook