Atletica Indoor Iapichino è argento mondiale nel lungo | Un salto di grinta e con voglia di medaglia

Durante i Mondiali Indoor di Atletica Leggera a Torun, in Polonia, un’atleta italiana ha ottenuto la medaglia d’argento nel salto in lungo. La competizione si è svolta il 22 marzo 2026 e ha visto la rappresentante italiana esibirsi con determinazione, realizzando un salto che le ha permesso di salire sul podio. Con questa performance, l’atleta ha contribuito a portare a casa la quarta medaglia per l’Italia in questa manifestazione.

Torun, 22 marzo 2026 – L’Italia conquista la quarta medaglia ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera, in svolgimento a Torun in Polonia. Nell’ultima giornata di gare di oggi e nelle finali della mattina, Larissa Iapichino ha firmato uno splendido argento nel lungo femminile con la misura di 6.87 metri. La vittoria e il titolo iridato è andato alla portoghese Agate De Sousa, in 6.92. Il bronzo, invece, alla colombiana Natalia Linares, con 6.80. L’alloro della Iapichino, si affianca agli ori vinti da Andy Diaz nel triplo (leggi qui), da Nadia Battocletti nei 3000 metri (leggi qui) e da Zaynab Dosso nei 60 metri (leggi qui). “È mancato poco per l’oro – le parole dell’azzurra, già campionessa europea in carica indoor, come riporta fidal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Iapichino d’argento nel lungo ai Mondiali indoor: per Larissa prima medaglia mondialeLarissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera di Torun , in Polonia. Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di TorunDopo il magnifico oro di Nadia Battocletti nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, arriva una grande prestazione per Larissa... Altri aggiornamenti su Atletica Indoor Temi più discussi: Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di domenica 22 marzo; Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming; Atletica, Mondiali indoor 2026: il programma di domenica 22 marzo; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati. Mondiali indoor, Iapichino d'argento nel lungo: salgono a quattro le medaglie dell'ItaliaA Torun, in Polonia, l'azzurra ha saltato a 6.87 e chiuso dietro alla sola portoghese De Sousa (6.92): tutti i dettagli ... corrieredellosport.it LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento Larissa Iapichino, Fabbri stecca la gara. Ultime finali con Furlani alle 17.40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L'ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL'ULTIMA GIORNATA ... oasport.it