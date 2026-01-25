Atalanta-Parma le formazioni ufficiali | esordio da titolare per Raspadori

Alle ore 15, la partita tra Atalanta e Parma, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, si disputa alla New Balance Arena di Bergamo. Tra le novità, l’esordio dal primo minuto di Giacomo Raspadori nella formazione ufficiale dell’Atalanta. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Bergamo. C’è l’esordio di Giacomo Raspadori dal primo minuto nelle formazioni ufficiali di Atalanta-Parma, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A 202526 che si gioca alla New Balance Arena di Bergamo, con calcio d’inizio alle ore 15. L’ultimo arrivato in casa nerazzurra era subentrato nello scorso match di campionato contro il Pisa e non può essere impiegato in Champions League. Ancora in panchina Ademola Lookman, titolari ci sono i confermatissimi De Ketelaere e Scamacca. Difesa a tre con Scalvini e Ahanor che si rivedono ai lati di Djimsiti, Zappacosta e Zalewski occupano le fasce con Ederson e De Roon solita diga mediana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

