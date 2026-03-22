L’Atalanta torna a vincere dopo un mese | Zappacosta affonda il Verona e riavvicina la Dea all’Europa

Minimo sforzo, massima resa. Un mese esatto dopo il 2-1 al Napoli, l’ Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa davanti al proprio pubblico piegando 1-0 un Verona sempre più inchiodato a fondo classifica. Tre punti dal peso specifico enorme, griffati Zappacosta, che arrivano al culmine di una prestazione che non si può annoverare tra le più esaltanti ma che tanto basta per spingere la Dea provvisoriamente a -1 dalla zona Europa, in attesa del risultato della Roma contro il Lecce. “Prima uomini, poi campioni”, recitava così la coreografia da brividi con la quale la Curva Morosini ha voluto omaggiare Marten De Roon che contro il Verona ha tagliato il traguardo delle 436 partite ufficiali con l’Atalanta superando una leggenda del club orobico come Bellini, diventando l’atalantino con più presenze di sempre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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