Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate Como, Fabregas tiene i piedi per terra dopo il Pisa: «La nostra Champions è quella del valore e dell’umiltà di lavorare in una società seria con una visione del futuro» Pisa, Hiljemark dopo il 5-0 col Como: «Loro una delle squadre più forti d’Italia ma abbiamo regalato i primi due gol. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, De Roon diventa il giocatore con più presenze all-time nella storia: la lettera del capitano commuove i tifosi. Cosa ha scritto

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, De Roon nella leggenda: l’olandese è pronto a diventare il nerazzurro con più presenze nella storia del club. Tra record e parole d’amore

Atalanta, il vice capitano Djimsiti compie 33 anni: il giocatore è la seconda bandiera dopo De RoonBergamo, 19 febbraio 2026 – Dice 33 oggi il secondo capitano dell’Atalanta, il ‘ministro della difesa’ Berat Djimsiti.

Una selezione di notizie su Atalanta De Roon diventa il giocatore...

Temi più discussi: Atalanta, De Roon: Rimarrò a Bergamo quando smetterò! Ho parlato con Gasp e Palladino...; Bayern Monaco-Atalanta, la partita vista da Serina: con 7 cambi, nerazzurri in partita per un’ora. Esserci stati è il trofeo; Bordocam Inter-Atalanta, la rissa sfiorata tra Kolarov e De Roon, le proteste di Frattesi: TUTTI i retroscena; CHAMPIONS - Atalanta, De Roon: Dobbiamo imparare tanto, il Bayern è una squadra pazzesca.

De Roon nella storia dell'Atalanta: la lettera emozionante a Bergamo per il record di presenzeIl centrocampista olandese è diventato il giocatore con più apparizioni all-time nella storia del club, superando Gianpaolo Bellini ... corrieredellosport.it

Diretta Atalanta-Verona 1-0, a segno Zappacosta!Commenta la Diretta Atalanta-Verona, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A con inizio alle 15 a Bergamo ... calcioatalanta.it

#SerieA – HT: Atalanta 1-0 Verona Bologna 0-0 Lazio #SSFootball x.com

Marten De Roon è sempre di più nella storia dell'Atalanta. Nessuno ha più presenze dell'olandese con la Dea: 436, superato Gianpaolo Bellini, suo primo capitano a Bergamo nel 2015. Provate a dire a Marten che le bandiere non esistono facebook