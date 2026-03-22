Associazioni e futuro Incontro al Masaccio

Le associazioni locali, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo si sono incontrati al Masaccio per discutere del futuro della comunità valdarnese. Durante l’evento, i rappresentanti delle diverse realtà hanno condiviso idee e prospettive sul ruolo delle associazioni e le sfide da affrontare nei prossimi anni. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse figure del territorio, tutte impegnate a trovare punti di raccordo.

Le realtà del territorio, il mondo dell’associazionismo e quello istituzionale riuniti per confrontarsi e riflettere sul futuro della comunità valdarnese. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto venerdì pomeriggio al Teatro Masaccio di San Giovanni, promosso da Banca Valdarno e rivolto alle associazioni e agli enti attivi sul territorio. L’iniziativa ha voluto dare spazio e visibilità a molte delle realtà che nel corso dell’anno collaborano con la banca, anche grazie ai contributi erogati attraverso il bando annuale pubblicato nel mese di novembre. Un’occasione non solo di incontro, ma anche di condivisione di esperienze e progettualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Associazioni e futuro. Incontro al Masaccio Articoli correlati Leggi anche: Il futuro ascensore dell’Arengario. Le associazioni culturali al sindaco: "Serve un confronto sul progetto" Leggi anche: Comitato e associazioni soddisfatti dopo l’incontro sulle Ex Scuole Una raccolta di contenuti su Associazioni e futuro Incontro al... Temi più discussi: Associazioni e futuro. Incontro al Masaccio; Level Up: orizzonti che cambiano il futuro; ‘Dentro il Futuro’, Conflavoro partner dei Consulenti del Lavoro nella tre giorni di Torino; Hub urbani, le attività fanno rete. Incontro per presentare lo studio. Il futuro della Casa Rossa in ballo. Incontro comitato-SoprintendenzaE’ il giorno della speranza. Oggi ad Ancona nella sede della Soprintendenza si terrà l’incontro con i comitati e le associazioni che da circa un anno si stanno impegnando per la tutela delle ex Scuole ... ilrestodelcarlino.it Incontro sul futuro dell’Arengario. Le due ipotesi Boeri non convinconoIl confronto è fissato in agenda per il 13 febbraio. Una data cerchiata in rosso dalle associazioni culturali monzesi, che da settimane chiedono di poter discutere nel merito le ipotesi progettuali ... ilgiorno.it A confronto una nutrita piattaforma di produttori agricoli e associazioni - facebook.com facebook Magnifica celebrazione dei primi 26 anni della Federazione delle Associazioni campane in #USA ieri nel NJ. Una comunità con un cuore immenso che promuove e diffonde con passione la cultura e le tradizioni campane in #America. @pdnetwork @L x.com