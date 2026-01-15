Comitato e associazioni soddisfatti dopo l’incontro sulle Ex Scuole

Il recente incontro sulle Ex Scuole ha rappresentato un momento significativo di confronto tra il Comitato, le associazioni e le autorità coinvolte. Ringraziamo il Soprintendente Andrea Pessina e i funzionari per la loro disponibilità e collaborazione. Questa occasione ha permesso di approfondire le questioni legate al sito, favorendo un dialogo costruttivo per il futuro delle ex scuole e della comunità locale.

"E' stato un incontro molto importante. Ringraziamo per questo il Soprintendente Andrea Pessina e i funzionari per la loro disponibilità". I rappresentanti del comitato per la tutela di Gabicce Monte e delle associazioni EveryOne Group e Lupus in fabula si sono recati ieri negli uffici di piazza del Senato ad Ancona per sostenere la tutela delle Ex Scuole di Gabicce Monte, l'edificio conosciuto anche come la Casa Rossa, messo in vendita tramite bando pubblico dal Comune nell'autunno del 2024. Un procedimento, che a poche settimane dal suo avvio, ha subito uno stop in seguito alla mancata richiesta da parte dell'amministrazione comunale agli uffici della Soprintendenza della Vic, la verifica di interesse culturale obbligatoria per procedere alla vendita dei beni di proprietà pubblica che hanno più di 70 anni, omissione che ha portato a congelare il bando di vendita e l'assegnazione all'unica busta presentata.

Questa mattina, dalle 10:30 alle 12:30, le associazioni del Comitato civico di sostegno alla candidatura della

