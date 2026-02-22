Assisi in 18mila per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco | tra i primi anche i bergamaschi - Il video
Assisi ha accolto 18mila pellegrini per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco, attirando anche molti visitatori bergamaschi. La lunga fila si è formata già alle cinque di mattina, mentre i fedeli si sono radunati nella Basilica Inferiore. La visita rappresenta un momento unico di devozione e tradizione religiosa, con persone provenienti da diverse regioni italiane. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di fedeli che hanno partecipato alla cerimonia.
L’EVENTO. Giornata storica nella Basilica Inferiore: pellegrini in fila dalle 5 del mattino di domenica 22 febbraio. «Il cuore si allarga davanti al mistero», racconta il gruppo guidato da fra Andrea del convento dei Cappuccini di Bergamo. Una giornata storica, carica di silenzio e commozione, ha segnato Assisi domenica 22 febbraio per la prima venerazione pubblica delle spoglie di San Francesco, esposte nella teca collocata davanti all’altare della Basilica Inferiore. Dalle 5 del mattino i primi pellegrini hanno iniziato ad affluire, come racconta all’Ansa fra Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazioni del Sacro Convento: «L’emozione è altissima, i fedeli sentono vicina la presenza di Francesco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
