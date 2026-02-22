Assisi in 18mila per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco | tra i primi anche i bergamaschi - Il video

Assisi ha accolto 18mila pellegrini per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco, attirando anche molti visitatori bergamaschi. La lunga fila si è formata già alle cinque di mattina, mentre i fedeli si sono radunati nella Basilica Inferiore. La visita rappresenta un momento unico di devozione e tradizione religiosa, con persone provenienti da diverse regioni italiane. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di fedeli che hanno partecipato alla cerimonia.