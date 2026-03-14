Assisi si avvia a conclusione il percorso di venerazione delle spoglie di San Francesco

A Assisi, fino al 22 marzo, si svolge nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco la prima venerazione pubblica prolungata delle spoglie di San Francesco. La manifestazione, che coinvolge i fedeli, rappresenta un momento di avvicinamento alle reliquie del Santo e si concluderà con la fine del percorso di venerazione.

L'evento straordinario si concluderà domenica 22 marzo. Ultima settimana per i pellegrini di tutto il mondo per venerare le spoglie mortali del patrono d'Italia Prosegue fino al 22 marzo, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, la prima venerazione pubblica prolungata delle spoglie mortali del Santo di Assisi. L'evento, di portata straordinaria, ha richiamato fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo. Nell'ultima settimana di venerazioni sono in programma alcuni eventi. sabato 14 e domenica 15 marzo "Sorella Morte: un’esperienza da scartare", un incontro dedicato ai giovani (sono oltre 400 da tutta Italia) per riflettere sul senso della vita, organizzato presso la Basilica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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