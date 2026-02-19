Esposizione delle spoglie di San Francesco | in un mese 370mila pellegrini task-force della Prefettura

San Francesco, morto nel 1226, ha attirato oltre 370mila visitatori in un mese durante l’esposizione delle sue spoglie ad Assisi. La maggior parte dei pellegrini proviene dall’Italia e dall’estero, molti dei quali combinano la visita ai resti con escursioni in altri luoghi storici dell’Umbria. La Prefettura ha rafforzato i controlli e il servizio di sicurezza per gestire l’afflusso. La giornata di maggiore affluenza si è registrata nel fine settimana, con file di fedeli che aspettavano ore per entrare nella chiesa.

Un flusso turistico e di fedeli quantificabile quanto tutta la città di Firenze. Il summit del Prefetto Nell'arco temporale di un mese, festivi compresi, ad Assisi si riverseranno – la gran parte dei quali visiterà anche altri centri religiosi e culturali dell'Umbria – oltre 350mila pellegrini, curiosi e turisti da tutto il mondo per vedere e pregare sui resti di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte, nella Basilica intitolata proprio al Poverello. Tornando ai numeri: per la precisione – secondo le stime della Diocesi e di Vatican News dopo le prenotazioni – 370mila persone.