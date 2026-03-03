Il Modena nel fortino di Chiavari È un’Entella che ora non fa sconti

Il Modena si prepara ad affrontare l’Entella nel loro campo di Chiavari. L’Entella, reduce da una vittoria, si presenta senza concedere spazi agli avversari. Dopo la sconfitta casalinga contro il Padova, il team modenese cerca di reagire, mentre gli avversari si dimostrano determinati a mantenere il vantaggio in casa. La partita si avvicina e le due squadre sono pronte a scendere in campo.

Difficile stabilire il confine, dopo il ko interno di sabato con il Padova, tra la rabbia per aver perso un’occasione per blindare ulteriormente la zona playoff e il sollievo di aver tutto sommato, visti gli altri risultati, di guardare una classifica che, con una partita in meno da giocare, per il Modena in fondo non è cambiata più di tanto. Un solo punto perduto dal Catanzaro davanti e dalla Juve Stabia dietro, così come il vantaggio sulla nona sceso anch’esso di una sola lunghezza, da più 10 a più 9. Un sesto posto quindi ancora saldo con sguardo sul quinto, anche se alla fine non ci sarebbe grande differenza tra questi due piazzamenti, che permetterebbero in ogni caso di giocare il preliminare, in gara secca, al Braglia e con due risultati a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

