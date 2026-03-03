Pronostico Virtus Entella-Modena | c’è l’enigma del fortino sintetico

Martedì alle 20:00 si disputerà la partita tra Virtus Entella e Modena, valida per la ventottesima giornata di Serie B. La sfida si svolgerà allo stadio della Virtus Entella, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni, diretta tv e streaming dell’incontro.

Virtus Entella-Modena è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Uscita con le ossa rotte da un trittico di gare complicatissimo contro tre squadre in lotta per la promozione come Palermo, Catanzaro e Monza, la Virtus Entella cercherà di mettere un punto alla striscia negativa per migliorare una classifica che inizia a diventare preoccupante. I liguri, penalizzati da un rendimento esterno che definire disastroso è un eufemismo – fuori casa il club di Chiavari ha collezionato a malapena 4 punti in 14 partite – sono scivolati al terzultimo posto, a -4 dalla salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

