Ascolti tv C’è Posta per te vince ma The Voice Kids tiene testa

La sera del 31 gennaio si è chiusa con C’è Posta per te in testa tra i programmi più visti. La trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato il pubblico, anche se The Voice Kids ha tenuto bene il confronto, raccogliendo comunque un buon numero di spettatori. In access prime time, invece, a prevalere è stato Affari Tuoi. I dati degli ascolti confermano ancora una volta quanto siano combattuti i programmi di prima serata.

Gli ascolti tv del 31 gennaio assegnano la vittoria a C’è posta per te, ma The voice Kids tiene testa con buoni risultati. Va segnalato che il programma di Maria De Filippi ieri non aveva ospiti vip per cercare di perfezionare gli ascolti: è stata la mossa giusta? In access vittoria per Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna: la gara è avvincente. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nella prima serata di ieri, C’è Posta per te ha mantenuto il suo successo, conquistando nuovamente la preferenza del pubblico.

Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, “C’è Posta per Te” ha registrato il maggior ascolto, con circa 4,4 milioni di spettatori e il 28,6% di share.

