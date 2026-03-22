Ascolti TV | Sabato 21 Marzo 2026 Vince Amici 23.8% ma Canzonissima è vicino 22-22.5%

Da davidemaggio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo 2026, su Rai1, Amici ha ottenuto il 23,8% di share durante la sua trasmissione, mentre Canzonissima si è attestata tra il 22% e il 22,5% nello stesso orario. La presentazione di entrambe le trasmissioni è iniziata intorno alle 21:25 e si è conclusa alle 22:14. La serata televisiva ha visto un testa a testa tra i due programmi più seguiti.

Nella serata di ieri, sabato 21 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:25 alle 22:14 (3.900.000 – 22%), Canzonissima intrattiene 2.582.000 spettatori pari al 22.5% dalle 22:14 alle 1:14. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8% dalle 21:24 alle 00:44. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me  raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole  conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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