Ascolti TV | Sabato 21 Marzo 2026 Vince Amici 23.8% ma Canzonissima è vicino 22-22.5%

Sabato 21 marzo 2026, su Rai1, Amici ha ottenuto il 23,8% di share durante la sua trasmissione, mentre Canzonissima si è attestata tra il 22% e il 22,5% nello stesso orario. La presentazione di entrambe le trasmissioni è iniziata intorno alle 21:25 e si è conclusa alle 22:14. La serata televisiva ha visto un testa a testa tra i due programmi più seguiti.

Nella serata di ieri, sabato 21 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:25 alle 22:14 (3.900.000 – 22%), Canzonissima intrattiene 2.582.000 spettatori pari al 22.5% dalle 22:14 alle 1:14. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8% dalle 21:24 alle 00:44. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 21 Marzo 2026. Vince Amici (23.8%) ma Canzonissima è vicino (22-22.5%) Articoli correlati Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026. Vince The Voice Kids (23.4%), C’è Posta per Te 22.1%Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Ascolti tv sabato 21 marzo: Canzonissima, Amici, Il tempo che ci vuoleAscolti tv sabato 21 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21... Una selezione di notizie su Vince Amici Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera sabato 14 marzo, Sanremo Top vince con dati bassi; Serale di Amici, anticipazioni prima puntata (21 marzo): chi è stato eliminato, svelati giudici e ospiti, sparisce il 'guanto dei prof'; Amici 25 stasera in tv. Da Amadeus e Alessandro Cattelan: tutti alla corte di Maria De Filippi (che sfida Rai1); Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere. Ascolti TV ieri 21 marzo, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoGli ascolti TV di ieri sabato 21 marzo. Canale5 ha proposto la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ... fanpage.it Amici 25 vs Canzonissima: chi ha vinto gli ascolti del 21 marzo 2026?Prima sfida agli ascolti del sabato sera tra Canzonissima e Amici 25: chi ha vinto nella serata del 21 marzo 2026? ultimenotizieflash.com Amici arriva al fase serale ma chi vincerà l'edizione 2026 Le ipotesi più accreditate suggeriscono una sfida finale tra Angie ed Emiliano facebook