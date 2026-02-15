Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026 Vince The Voice Kids 23.4% C’è Posta per Te 22.1%

Sabato 14 febbraio 2026, Matteo Trullu ha vinto la finale di The Voice Kids, portando il programma a conquistare il 23,4% di share. La vittoria del giovane cantante è stata determinata dall’ampio coinvolgimento del pubblico, che ha premiato le sue esibizioni con un'attenzione crescente durante la serata. Nel frattempo, su Canale 5, C’è Posta per Te ha attirato il 22,1% di spettatori, confermando la sua presenza stabile nel cuore di molti telespettatori.

Nella serata di ieri, sabato 14 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids ( ha vinto Matteo Trullu ) intrattiene 3.382.000 spettatori pari al 23.4% dalle 21:24 alle 00:52. Su Canale5 C'è Posta per Te incolla davanti al video 3.272.000 spettatori con uno share del 22.1% dalle 21:24 alle 00:41.