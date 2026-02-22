Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L' Eredità C' è Posta per Te Olimpiadi e In altre parole

I dati sugli ascolti televisivi di sabato 21 febbraio mostrano che L'Eredità ha attirato più spettatori rispetto a C’è Posta per Te e alle Olimpiadi, principalmente perché ha mantenuto un pubblico fedele nell’ultima fascia oraria. La trasmissione di Rai1 ha registrato un incremento di ascolti grazie a un gioco coinvolgente e a una concorrenza meno forte dalle altre reti. La sfida tra i programmi è stata molto combattuta, con punte di audience registrate anche negli ultimi minuti.

La Rai sfiora il tris nella giornata di sabato 21 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in due dei tre slot caldi per l’auditel, in preserale e all’access prime time, ma non nella prima serata. In preserale è Marco Liorni con L’Eredità (Rai1) ad avere la meglio su Max Giusti e Caduta Libera (Canale5), poi Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla la doppietta battendo Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna. Ciliegina sulla torta sfumata col serale, con L’Eredità – Sfida tra Giganti (Rai1) che viene battuta da C’è Posta per Te di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre paroleSabato 17 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i principali programmi della prima serata televisiva.

Ascolti tv ieri sabato 24 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e In altre paroleI dati di ascolto di sabato 24 gennaio 2026 mostrano una sfida tra i programmi di prima serata, con Maria De Filippi e C'è Posta per Te che hanno affrontato The Voice Kids di Antonella Clerici.

Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it

Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De MartinoChi ha vinto tra il programma di Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C'è posta per te con Maria De Filippi ... fanpage.it

