Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L' Eredità C' è Posta per Te Olimpiadi e In altre parole

Da virgilio.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati sugli ascolti televisivi di sabato 21 febbraio mostrano che L'Eredità ha attirato più spettatori rispetto a C’è Posta per Te e alle Olimpiadi, principalmente perché ha mantenuto un pubblico fedele nell’ultima fascia oraria. La trasmissione di Rai1 ha registrato un incremento di ascolti grazie a un gioco coinvolgente e a una concorrenza meno forte dalle altre reti. La sfida tra i programmi è stata molto combattuta, con punte di audience registrate anche negli ultimi minuti.

ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra l eredit224 c 232 posta per te olimpiadi e in altre parole
© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, C'è Posta per Te, Olimpiadi e In altre parole

La Rai sfiora il tris nella giornata di sabato 21 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in due dei tre slot caldi per l’auditel, in preserale e all’access prime time, ma non nella prima serata. In preserale è Marco Liorni con L’Eredità (Rai1) ad avere la meglio su Max Giusti e Caduta Libera (Canale5), poi Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla la doppietta battendo Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna. Ciliegina sulla torta sfumata col serale, con L’Eredità – Sfida tra Giganti (Rai1) che viene battuta da C’è Posta per Te di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre paroleSabato 17 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i principali programmi della prima serata televisiva.

Ascolti tv ieri sabato 24 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e In altre paroleI dati di ascolto di sabato 24 gennaio 2026 mostrano una sfida tra i programmi di prima serata, con Maria De Filippi e C'è Posta per Te che hanno affrontato The Voice Kids di Antonella Clerici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali; Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella Clerici; Ascolti tv ieri sera 13 febbraio, chi ha vinto la prima serata tra 'Io sono Farah' e 'Affari tuoi'; Ascolti TV 14 febbraio 2026, C’è posta per te contro la finale di The Voice Kids: storico sorpasso di Antonella Clerici.

ascolti tv ieri sabatoAscolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it

ascolti tv ieri sabatoAscolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De MartinoChi ha vinto tra il programma di Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C'è posta per te con Maria De Filippi ... fanpage.it