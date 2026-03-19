Ascolti tv ieri 18 marzo chi ha vinto tra Morgane Stasera tutto è possibile e Vanina | i dati in aggiornamento

I dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo, mostrano che su Rai1 è stata trasmessa la fiction Morgane-Detective Geniale, mentre su Canale 5 è andata in onda la seconda stagione di Vanina. Gli ascolti sono in aggiornamento e si attendono i numeri definitivi per il confronto tra i due programmi. Entrambi i titoli hanno attirato l’attenzione del pubblico televisivo.

I dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo: su Rai1 è andata in onda la fiction Morgane-Detective Geniale, mentre su Canale 5 la seconda stagione di Vanina. Su Rai2, invece, nuovo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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