L’Italia si prende il secondo posto nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mosaner e Constantini vincono lo scontro diretto contro gli Stati Uniti e si qualificano in semifinale. Ora sono tra le migliori quattro del torneo e puntano a una medaglia olimpica.

Al termine del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si conoscono i piazzamenti finali delle quattro semifinaliste: Amos Mosaner e Stefania Constantini, grazie alla vittoria sugli Stati Uniti, chiudono al secondo posto. Il primo posto, già certificato ieri sera, va alla Gran Bretagna, con 8 successi in 9 gare: gli scozzesi affronteranno in semifinale la Svezia, quarta con 5 vittorie. Dall’altro lato del tabellone, dunque, alle 18.05, in contemporanea con l’altro match, si affronteranno ancora Italia e Stati Uniti. Le due squadre chiudono entrambe con 6 vittorie in 9 incontri, ma l’Italia è seconda per aver vinto lo scontro diretto con gli statunitensi: il miglior piazzamento degli azzurri si traduce nel vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica finale curling misto Olimpiadi 2026: decisivo lo scontro diretto per il 2° posto dell’Italia

Oggi si gioca un’altra partita decisiva tra Italia e Norvegia nel torneo di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

