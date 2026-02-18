All’Angelini lo scontro diretto con Scandicci

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha vinto la partita contro Scandicci, perché aveva bisogno di una vittoria per mantenere vivo il sogno di qualificarsi. La squadra ha dimostrato determinazione fin dai primi scambi e ha conquistato il successo con un netto 3-0. Il risultato permette ai padroni di casa di avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti devono ora affrontare una fase difficile. La sfida si è svolta davanti a un pubblico appassionato, che ha spinto le squadre dal primo all’ultimo punto.

Missione compiuta: serviva una vittoria e l' Elettromeccanica Angelini Cesena ha centrato l'obiettivo con autorità. Nello scontro diretto con Scandicci, l'ultima della classe del tornei di volley femminile di serei B1, era fondamentale una prova concreta e il 3-0 finale (25-21, 25-17, 25-19) lo conferma senza esitazioni. Con la pressione aumentata dopo i risultati inaspettati di sabato (su tutti quello dell'inseguitrice Anderlini, penultima, che ha steso la capolista Ravenna) le bianconere hanno risposto con maturità, inseguendo solamente nel primo set (recuperando e accelerando sul finale), per poi non voltarsi più indietro, gestendo con sicurezza il match nei parziali successivi.