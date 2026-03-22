Arriva una Fondazione per il turismo Gestirà gli eventi e la promozione

Una nuova Fondazione per il turismo sarà incaricata di gestire gli eventi e promuovere l’immagine della destinazione. La decisione è stata presa al termine di un confronto all’interno della maggioranza, con l’obiettivo di creare un’entità dedicata alla promozione turistica. La formazione della Fondazione rappresenta il risultato di un processo di discussione tra i membri dell’amministrazione.

Una Fondazione per il turismo. E’ questa la formula uscita dal confronto in maggioranza per dare un volto alla futura Dmo. Destination managment organization, ovvero il soggetto che andrà a stabilire in futuro le strategie promozionali e gli eventi. La fumata bianca è infine arrivata. Da tempo di discute in maggioranza su quale sia la formula migliore e dare i natali a un soggetto che le altre destinazioni della costa hanno già adottato da tempo. Inizialmente si era pensato di far nascere la Dmo in seno alla società del palazzo dei congressi, ma questa ipotesi è stata infine accantonata perché avrebbe posto complessità giuridiche difficilmente sperabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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